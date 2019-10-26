Протесты против лауреата Нобелевской премии: погибло 70 человек

Новости мира:В Эфиопии прошли массовые протесты против лауреата Нобелевской премии мира.

Во время беспорядков в Эфиопии, которые начались с протестов против премьера, лауреата Нобелевской премии мира Абы Ахмеда Али, погибли 67 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Начальник региональной полиции добавил, что среди жертв есть пятеро полицейских.

Массовые акции начались после того, как известный местный активист Джавар Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях и предположил, что может принять участие в следующих выборах, в качестве конкурента Абы Ахмеда.

Росту числа жертв также способствовали дальнейшие обвинения активиста относительно попыток силовиков организовать нападение на него.

На данный момент минобороны Эфиопии заявило, что бросает силы в семь городов для наведения порядка.