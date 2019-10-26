В Перу индейцы обстреляли из луков местную деревню

Новости мира:Вооруженные луками индейцы из джунглей атаковали перуанскую деревню.

В результате инцидента один из местных жителей ранен стрелой в голову. Опасаясь эскалации конфликта местные власти эвакуировали из окруженной индейцами деревни Монте-Сальвадо 22 ребенка и 12 женщин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора региона Мадре-де-Диос Джефферсона Гонсалеса Эноки, нападающая сторона — племя машко-пиро, численностью в несколько сотен человек, ведущее первобытный образ жизни в джунглях верховья Амазонки. Контакты с ним редки и малопродуктивны — индейцы ведут традиционный образ жизни в джунглях, не говорят ни на каких языках, кроме своего. Вдобавок, тесные контакты с индейцами первобытных племен прямо запрещены перуанским законодательством. Запрет преследует цель уберечь индейцев от заражения болезнями цивилизованных людей, от которых у туземцев нет иммунитета.

Что послужило причиной теперешнего конфликта в данный момент неясно. Машко-пиро, числом около полутора сотен человек, вышли к деревне и потребовали снабдить их продовольствием.

Местные жители попытались переправить к индейцам на другой берег реки каноэ, груженое бананами. Неизвестно, что именно послужило причиной недовольства машко-пиро, но в ответ они начали стрелять из луков и добились одного попадания.

Машко-пиро — одно из туземных племен Амазонии, ведущих традиционный образ жизни. По предположениям ученых, сейчас оно насчитывает около 700−750 человек, впрочем, поручиться за точность этой оценки невозможно. Язык этого племени относится к аравакской семье, распространенной в Южной Америке.