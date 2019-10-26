В Чили протестовали рекордное количество человек

В пятницу в Чили на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек, которые требовали проведения реформ.
Как сообщает DW, эта акция стала самой масштабной в истории Чили.
"В Чили сегодня - исторический день. В стране проходит мирная манифестация с участием около одного миллиона человек", — сообщил мэр Сантьяго Карла Рубилар Бараона на своей странице в Twitter.
В столице Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку.
Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было.
Также марши протеста с участием тысяч людей прошли в других городах страны.
Ранее глава национальной обороны генерал-майор Хавьер Итуррьягу дель Кампо распорядился ввести в столице комендантский час в ответ на непрекращающиеся "акты насилия".