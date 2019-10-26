В Чили протестовали рекордное количество человек

Новости мира:Пятница стала историческим днем в Чили когда на улицах городов собралось около миллиона граждан.

В пятницу в Чили на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек, которые требовали проведения реформ.

Как сообщает DW, эта акция стала самой масштабной в истории Чили.

"В Чили сегодня - исторический день. В стране проходит мирная манифестация с участием около одного миллиона человек", — сообщил мэр Сантьяго Карла Рубилар Бараона на своей странице в Twitter.

В столице Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку.

Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было.

Также марши протеста с участием тысяч людей прошли в других городах страны.