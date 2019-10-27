Один из самых известных серийных убийц в истории Австралии скончался

Новости мира:В Австралии скончался известный серийный убийца.

В Австралии сегодня скончался один из самых известных серийных убийц в истории страны Айван Милат. Об этом сообщает УНН со ссылкой BBC News.

"Австралийский "убийца туристов" Айван Милат, который умер в воскресенье был одним из самых известных серийных убийц в истории Австралии", - говорится в сообщении.

В период с 1989 по 1992 год он похитил и убил по меньшей мере семь жертв в возрасте от 19 до 22 лет - трех немцев, двух британцев и двух австралийцев.

Милат подбирал туристов, которые путешествовали автостопом, на длинном отрезке дороги между Сиднеем и Мельбурном - преимущественно одиночек, но иногда и пары.

В суде защитники Милата безуспешно пытались переложить вину на его брата Ричарда, одного из 14 братьев и сестер.