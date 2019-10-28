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Оппозиционный кандидат лидирует на президентских выборах в Аргентине

Оппозиционный кандидат лидирует на президентских выборах в Аргентине
06:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Альберто Фернандес лидирует в президентской гонке в Аргентине.

Кандидат от оппозиции Альберто Фернандес опережает действующего президента Маурисио Макри на президентских выборах в Аргентине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные избиркома страны, передает РБК.

После подсчета 84% бюллетеней, Фернандес лидирует с 48% голосов, Макри набирает 41%. Для окончательной победы Фернандесу нужно заручиться поддержкой 45% голосов или набрать не менее 40%, но опередив Макри на 10%. Если ему этого не удастся, оба кандидата отправятся на второй тур, который состоится 24 ноября.

Выборы в Аргентине проходят на фоне высокой инфляции, девальвации местной валюты и росте безработицы. Действующий президент Макри, пришедший к власти в 2015 году, унаследовал экономику страны, пострадавшую от многолетнего перонизма Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас является напарником Фернандеса.

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Макри провел благоприятные для рынка реформы и получил сильную поддержку со стороны США. Но для многих аргентинцев он не смог выполнить свои обещания. Инфляция превышает 50%, безработица колеблется выше 10%, а каждый третий в Аргентине живет за чертой бедности.

Перонизм - аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона. В Аргентине перонизм рассматривался правящими кругами как альтернатива неолиберализму.

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Выборы, Оппозиция, Аргентина, Президент, Альберто Фернандес.
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