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Оползень в Камеруне: погибли десятки человек

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Оползень в Камеруне: погибли десятки человек
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:По меньшей мере 42 человека погибли в результате оползня в Камеруне.

В результате оползня, вызванного проливным дождем, на западе Камеруна во вторник погибли по меньшей мере 42 человека.

Об этом сообщает FRANCE 24 со ссылкой на государственные СМИ.

"По меньшей мере 42 человека погибли после того, как во вторник их дома были снесены в результате оползня, вызванного проливным дождем в городе Бафуссам на западе Камеруна", - говорится в сообщении.

Местные чиновники опасаются, что количество жертв увеличится.

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Ранее в СМИ сообщалось о 30 погибших, по местному радио также передавали, что среди жертв были четыре беременные женщины.

Оползень был вызван дождями, заливавшими страну в последние несколько дней. Отмечается, что соседние страны, Центральноафриканская Республика и Нигерия, также серьезно пострадали из-за ливней.

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