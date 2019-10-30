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В Чили решили отказаться от проведения саммита АТЭС

В Чили решили отказаться от проведения саммита АТЭС
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС.

Власти Чили в среду приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества  (АТЭС) в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре, сообщают чилийские СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пиньеры.

По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на разрешении социальных конфликтов, которые обострились в Чили в последние недели.

Протесты в Чили начались ранее в этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице страны Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

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В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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Чили, АТЭС, Себастьян Пиньера.
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