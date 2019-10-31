Стрельба в Канаде: ранены пять подростков

Новости мира:Мотивы стрелявших пока неизвестны, но полиция считает, что жертвы выбраны не случайным образом.

В результате стрельбы в одном из жилых комплексов крупнейшего города Канады получили ранения пять человек. Об этом сообщил руководитель полиции Торонто Марк Саундерс.

По его словам, возраст всех пострадавших - от 16 до 18 лет. Их в тяжелом и критическом состоянии доставили в больницы.

Обстоятельства стрельбы уточняются, но уже известно, что она началась в коридоре жилого комплекса. Трое неустановленных мужчин проникли в здание через задний вход и открыли огонь по людям, которые находились в коридоре. Нападавшие скрылись на черном автомобиле.

Как сообщалось, в последние годы в Канаде постоянно растет количество кровавых инцидентов с применением огнестрельного оружия. В связи с этим власти крупнейших городов страны, в частности Торонто, выступают за полный запрет короткоствольного оружия.