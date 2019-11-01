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Хакеры через WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран

Хакеры через WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран
07:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Хакеры получили доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников и военных из США и их стран-союзников.

Доступ к телефонам им удалось получить через уязвимость в мессенджере WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, под хакерскую атаку попали пользователи из 20 стран, в том числе, из США, Объединенных Арабских Эмират, Пакистана, Индии и Мексики. Ранее WhatsApp, который принадлежит Facebook, подал иск к израильскому разработчику NSO Group, обвинив его в слежке за пользователями. Иск подан в суд штата Калифорния.

По версии компании, NSO Group создала программу, с помощью которой хакеры смогли обнаружить уязвимость WhatsApp и получить доступ к переписке не менее 1400 человек. В иске указывается, что целью атаки были политические деятели, правозащитники, журналисты, адвокаты, а также оппозиционные политики, дипломаты и высокопоставленные представители иностранных правительств.

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В NSO Group отвергли обвинения, заявив, что ее продукты созданы для помощи правоохранительным органам в поимке преступников.

Об уязвимости в WhatsApp, которая позволяла при помощи голосовых звонков устанавливать на смартфон программу-шпион, в мае писала Financial Times. Чаще всего устанавливалась программа Pegasus, разработанная NSO Group.

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Хакеры, Кибератака, Кибербезопасность, WhatsApp.
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