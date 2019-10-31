В Европе провели масштабную спецоперацию по ловле интернет-мошенников

Новости мира:В результате спецоперации eComm 2019 были задержаны 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в интернете.

В результате совместной правоохранительной операции eComm 2019 при поддержке 19 стран арестованы 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в виртуальном пространстве. Об этом сообщает Европол.

"Основная цель операции eComm 2019 – разоблачение преступной сети, подозреваемой в мошенничестве в интернете, путем скоординированных правоохранительных действий в рамках Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронное коммерческое мошенничество предусматривало незаконные или фальшивые транзакции, осуществленные на интернет-платформах, с помощью разных приложений и служб. Проще говоря, мошенники использовали похищенную с банковской карты информацию для приобретения товаров в веб-магазинах.

Возглавляемая Австрией операция, в которой приняли участие 18 европейских стран, а также Колумбия, продолжалась с 23 сентября по 4 октября. Она координировалась Европейским центром киберпреступности ЕС и получала прямую помощь от национальных правоохранительных органов.

Всего было проведено 40 обысков, 60 задержанным инкриминируют более 6,5 тыс. мошеннических операций. Ущерб от деятельности злоумышленников, по предварительным данным, составили около 5 млн евро.