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"I'll be back": хакеры поместили на сайт президента Грузии фото Саакашвили

"I'll be back": хакеры поместили на сайт президента Грузии фото Саакашвили
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись массированной хакерской атаке.

Хакеры в понедельник взломали не только сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, но также серверы грузинских телеканалов "Имеди", "Маэстро" и GDS, а также сайты судов, мэрий Батуми, Кутаиси и органов местного самоуправления, передают грузинские СМИ.

Как сообщалось, утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы республики Михаила Саакашвили с надписью "I'll be back" ("Я вернусь"). МВД Грузии начало расследование.

В настоящее время страница президента не работает, телекомпании восстановили работу, но в чрезвычайном режиме.

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По мнению грузинских экспертов, хакерская атака, возможно, была осуществлена для получения секретной информацией с сайта президента. Они отмечают Эксперты считают, что подобного масштаба хакерской атаке Грузия подверглась в августе 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии.

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Все по теме:

Грузия, Хакеры, Михеил Саакашвили, Салом Зурабишвили.
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