В Грузии подсчитали убытки от прекращения авиасообщения с РФ

Новости мира:Грузия потеряла 350 млн долларов из-за прерванного авиасообщения с РФ.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией в 2019 году бюджет Грузии потеряет 350 млн долларов, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Онлайн".

"Когда в июле россияне отменили рейсы - август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - в течение этих пяти месяцев бюджет страны потерял 350 млн долларов. Сегодня доход Грузии от туризма превышает 2 миллиарда долларов. Это реальные деньги", - заявил премьер-министр Грузии.

Согласно статистике МВД Грузии, в августе страну посетило 252,8 тысячи граждан России, что на 6% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года. В сентябре число российских путешественников в Грузию сократилось на 18%, составив 163,3 тысячи.

Россия отменила авиасообщение с Грузией в июле 2019 года после скандала с выступлением в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова. Кремль принял соответствующее решение после того, как 20 июня в Тбилиси прошел многотысячный митинг протеста в ответ на выступление депутата Госдумы.