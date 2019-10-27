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В РФ рассказали, когда ожидается запуск Турецкого потока

В РФ рассказали, когда ожидается запуск Турецкого потока
15:48 Сегодня Телеграф УНН

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее до границы с Грецией.

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Новак сообщил, что подрядная организация гарантирует своевременное окончание работ по строительству "Турецкого потока", сообщает ТАСС.

"Строительство продолжается. Подрядчики гарантируют, что все работы будут закончены в срок", - говорится в сообщении.

Недавно Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV, которая строила морскую часть "Турецкого потока". Такое решение амстердамский суд принял по иску "Нафтогаза Украины".

Суд Амстердама арестовал акции оператора российского газопровода

"Подрядчик заверил, что арест акций не повлияет на ход строительства или эксплуатации трубопровода, первые поставки газа по которому намечены на конец 2019 года", - заявил Новак.

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее до границы с Грецией. Первая ветвь предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Как сообщалось ранее, дочерняя компания "Газпрома" подтвердила арест акций по требованию "Нафтогаза".

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Россия, РФ, Турецкий поток, Алексей Новак.
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