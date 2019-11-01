Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции

Новости мира:Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не переодеваться на Хэллоуин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в этом году впервые отказался от своей традиции переодеваться в костюмы на Хэллоуин.

Об этом CBC News сообщили в офисе премьер-министра Канады.

В ведомстве не объяснили, почему Трюдо принял такое решение, но CBC News напоминает, что в этом году премьер-министр попал в громкий скандал из-за костюма Алладина, который одел 18 лет тому назад во время преподавания в частном учебном заведении в провинции Британская Колумбия. Тогда он надел тюрбан и покрасил руки и лицо в черный цвет, что было расценено как расистский жест.

Как сообщалось, 31 октября прошлого года Трюдо появился на публике в костюме легендарного детектива Шерлока Холмса, за год до того - в наряде Супермена, в 2017-м - в образе пилота из книги Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", а в 2015-м вскоре после победы на выборах - в костюме Хан Соло из "Звездных войн".