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В Канаде из-за ураганных ветров без света осталось множество жителей

В Канаде из-за ураганных ветров без света осталось множество жителей
06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Около миллиона канадцев остались без света из-за непогоды.

Из-за сильных ветров и ливнейи на юго-западе провинции Квебек 980 тысяч канадцев были отрезаны от электроснабжения.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News со ссылкой на данные энергетического монополиста Hydro-Quebec.

Непогода также привела к гибели одного человека в городе Бромонт, что вблизи границы с США. На 63-летнего мужчину упало дерево во время того, как он фотографировал другое поваленное дерево. Еще один человек получил серьезные травмы в Монреале вследствие удара вырванной ветром из здания кирпича.

Сильный ветер, которые местами достигали 90 км\ч, обусловили отмену и отложения сотен рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из наиболее загруженных аэропортов Канады.

Перебои с поставкой электроэнергии заставили некоторые школы завершить занятие раньше и отпустить учеников домой.

Сейчас с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако специалистам понадобится как минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.

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Добавим, что до проблем, вызванных сильным ветром, добавляется и подтопления. Монреаль, крупнейший город Квебека за сутки получил около 53 мм осадков, а некоторые города в окрестностях - более 80 мм. В Шербруке угроза подтопления даже заставила власти эвакуировать жителей 150 домов. Уровень воды в городе за 30 минут поднялся на 1 метр.

Напомним: в ожидании плохой погоды власти Монреаля накануне посоветовала жителям перенести празднование Хеллоуина.

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Канада, Электроэнергия, Непогода, Свет.
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