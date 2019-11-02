Нападение на военный объект в Мали: погибло пол сотни солдат

Новости мира:Более 50 солдат были убиты во время нападения на военный объект на востоке Мали.

Чрезвычайное происшествие произошло вечером в пятницу, 1 ноября, в населенном пункте Инделимане в районе Менака, что недалеко от границы с Нигером, пишет DW.

Как сообщил в своем Twitter министр коммуникаций Мали Йайа Сангаре, вследствие этого "террористического нападения" погибли 53 военнослужащих и одно гражданское лицо.

По информации агентства AFP, среди военнослужащих в результате нападения есть также пропавшие без вести.

Как сообщили впоследствии в вооруженных силах страны, сейчас ситуация в районе нападения остается контролируемой - с этой целью туда послали военное подкрепление, ведется поиск нападавших.

В Мали в результате столкновений между конкурирующими этническими группами в ночь на 10 июня погибли почти 100 человек из этнической группы догонов.