Скачать
Суббота, 02.11.2019
Посольство США призывает расследовать дела в отношении Гонгадзе и Шеремета
Посольство США призывает расследовать дела в отношении Гонгадзе и Шеремета
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Перевоплощение года: Дженсен Эклз опубликовал взрывные снимки (Фото)
Перевоплощение года: Дженсен Эклз опубликовал взрывные снимки (Фото)

Мальта конфисковала два контейнера с деньгами ливийского генерала

Мальта конфисковала два контейнера с деньгами ливийского генерала
14:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Служба безопасности Мальты заявили, что контейнеры были заполнены недавно введенной валютой.

Власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые, как полагают, предназначались генералу Халифу Хафтару, армия которого ведет наступление для смещения поддерживаемого ООН правительства в Триполи.

Об этом сообщает The Guardian.

Служба безопасности Мальты подтвердила, что два контейнера по 56 кубических метров, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября, когда корабль зашел в один из портов острова.

Считается, что деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Он печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в восточном городе Байда. Утверждается, что деньги могли быть использованы для разжигания войны в Триполи.

Ливия была охвачена гражданской войной между востоком и западом страны, которая привела к созданию конкурирующих институтов, включая правительства, центральные банки и вооруженные силы.

Посольство США призывает расследовать дела в отношении Гонгадзе и Шеремета

Хафтар бомбит столицу Ливии Триполи с апреля, пытаясь сместить правительство национального согласия. Мальта признает правительство в Триполи во главе с Файезом аль-Сарраджем.

Хотя Россия заявляет о своей нейтральности по Ливии, Москва разрешила восточному правительства напечатать миллиарды ливийских динаров в России, некоторые из которых были использованы для финансирования армии Хафтара и ее военных действий. Хафтар также посетил Москву и получил огнестрельное оружие.

Признанный центральный банк в Триполи до сих пор не объявил российские печатные банкноты незаконными, поэтому неясно, в рамках каких санкций было осуществлено арест денег.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливия, Мальта, Триполи, Халиф Хафтар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
03 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
04 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С воскресенья в Золотом будут свободно перемещаться
С воскресенья в Золотом будут свободно перемещаться
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь