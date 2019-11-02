Мальта конфисковала два контейнера с деньгами ливийского генерала

Новости мира:Служба безопасности Мальты заявили, что контейнеры были заполнены недавно введенной валютой.

Власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые, как полагают, предназначались генералу Халифу Хафтару, армия которого ведет наступление для смещения поддерживаемого ООН правительства в Триполи.

Об этом сообщает The Guardian.

Служба безопасности Мальты подтвердила, что два контейнера по 56 кубических метров, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября, когда корабль зашел в один из портов острова.

Считается, что деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Он печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в восточном городе Байда. Утверждается, что деньги могли быть использованы для разжигания войны в Триполи.

Ливия была охвачена гражданской войной между востоком и западом страны, которая привела к созданию конкурирующих институтов, включая правительства, центральные банки и вооруженные силы.

Хафтар бомбит столицу Ливии Триполи с апреля, пытаясь сместить правительство национального согласия. Мальта признает правительство в Триполи во главе с Файезом аль-Сарраджем.

Хотя Россия заявляет о своей нейтральности по Ливии, Москва разрешила восточному правительства напечатать миллиарды ливийских динаров в России, некоторые из которых были использованы для финансирования армии Хафтара и ее военных действий. Хафтар также посетил Москву и получил огнестрельное оружие.

Признанный центральный банк в Триполи до сих пор не объявил российские печатные банкноты незаконными, поэтому неясно, в рамках каких санкций было осуществлено арест денег.