В Кувейте рабовладельцы в соцсетях продавали "горничных"

Новости мира:"Горничные на продажу": В Кувейте работорговцы в соцсетях выставляли людей на продажу.

В Кувейте работорговцы размещали объявления о продаже людей через Instagram и другие приложения.

Об этом сообщает ВВС.

"Власти Кувейта утверждает, что официально вызвали и прекратили деятельность владельцев нескольких аккаунтов в социальных сетях, которые использовались для продажи домработниц как рабов", - говорится в сообщении.

Арабское расследование BBC обнаружило предложения рабовладельцев на приложениях, предоставленных Apple, включая Instagram, принадлежащих Facebook.

Женщин предлагали на продажу как домработниц через хэштеги, такие как "горничные на продажу".

Власти Кувейта заявила, что участникам было приказано снять рекламу. Они также были вынуждены подписать юридическое обязательство, пообещав больше не участвовать в этой деятельности.

В Instagram заявили, что удалили все объявления о продаже рабов и пообещали предотвращать создание новых учетных записей для использования в целях работорговли.