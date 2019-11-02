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В Кувейте рабовладельцы в соцсетях продавали "горничных"

В Кувейте рабовладельцы в соцсетях продавали "горничных"
23:19 Сб, 2 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:"Горничные на продажу": В Кувейте работорговцы в соцсетях выставляли людей на продажу.

В Кувейте работорговцы размещали объявления о продаже людей через Instagram и другие приложения.

Об этом сообщает ВВС.

"Власти Кувейта утверждает, что официально вызвали и прекратили деятельность владельцев нескольких аккаунтов в социальных сетях, которые использовались для продажи домработниц как рабов", - говорится в сообщении.

Арабское расследование BBC обнаружило предложения рабовладельцев на приложениях, предоставленных Apple, включая Instagram, принадлежащих Facebook.

Женщин предлагали на продажу как домработниц через хэштеги, такие как "горничные на продажу".

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Власти Кувейта заявила, что участникам было приказано снять рекламу. Они также были вынуждены подписать юридическое обязательство, пообещав больше не участвовать в этой деятельности.

В Instagram заявили, что удалили все объявления о продаже рабов и пообещали предотвращать создание новых учетных записей для использования в целях работорговли.

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Instagram, Кувейт, Рабство, Раб.
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