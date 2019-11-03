Террористы ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Мали

Новости мира:Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение на военных в Мали.

Боевики террористической организации ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибло 49 малийских военных и 1 французских солдат.

Об этом сообщает агентство AFP.

По сообщению малийских вооруженных сил, ранения, в результате взрыва, получило 3 человек. В живых после атаки осталось 20 военных. Правительство страны заявило, что погибло от теракта 53 человека. Миссия ООН уже осудила нападение.

Напоминаем, более 50 солдат были убиты во время нападения на военный объект на востоке Мали. Чрезвычайное происшествие произошло вечером в пятницу, 1 ноября, в населенном пункте Инделимане в районе Менака, что недалеко от границы с Нигером, пишет DW.