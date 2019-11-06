Трюдо: Китай снимает запрет на импорт канадского мяса

Новости мира:В конце июня 2019 года Китай запретил импорт канадской свинины - якобы из-за обнаруженных в ней вредных примесей.

Власти Китая разрешат канадским производителям свинины и говядины возобновить реализацию продукции в эту страну. Об этом в Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Хорошие новости для канадских фермеров: экспорт канадской свинины и говядины в Китай будет восстановлен. Спасибо нашему послу и канадской мясной индустрии за работу по повторному открытию этого важного рынка для наших поставщиков”, - отметил Трюдо.

Как сообщалось, в конце июня этого года Китай запретил импорт канадской свинины - якобы из-за обнаруженных в ней вредных примесей.

Канада тогда признала, что экспортные сертификаты были получены мошенническим образом и пообещала принять меры, чтобы этого впредь не повторилось.

Отношения между двумя государствами заметно осложнились в прошлом году, когда Канада задержала по требованию США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Сейчас она находится под домашним арестом в Ванкувере.