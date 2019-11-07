В аэропорту Канады пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу

Новости мира:В аэропорту Калгари в Канаде пассажирский самолет во время посадки выехал за взлетную полосу.

Большой пассажирский самолет во время посадки выехал за взлетную полосу в аэропорту Калгари в Канаде. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook в четверг, 7 ноября.

После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании “WestJet”, прилетевшего из Лос-Кабосе (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия. Информация о раненых не поступала. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.

Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.

Пока самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.

Напомним, в аэропорту Амстердама (Нидерланды) Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию и провели эвакуацию из-за случайного нажатия аварийной кнопки пилотом одной из авиакомпаний.