В аэропорту Канады пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу

Большой пассажирский самолет во время посадки выехал за взлетную полосу в аэропорту Калгари в Канаде. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook в четверг, 7 ноября.
После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании “WestJet”, прилетевшего из Лос-Кабосе (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия. Информация о раненых не поступала. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.
Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.
Пока самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.
Напомним, в аэропорту Амстердама (Нидерланды) Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию и провели эвакуацию из-за случайного нажатия аварийной кнопки пилотом одной из авиакомпаний.