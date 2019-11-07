В Амстердаме эвакуировали аэропорт

Новости мира:Полиция Амстердама закрыла аэропорт Шипхол после сообщения об инциденте на борту самолета.

В аэропорту Амстердама (Нидерланды) Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию и провели эвакуацию из-за случайного нажатия аварийной кнопки пилотом одной из авиакомпаний. Об этом информирует CNN.

Вечером 6 ноября военная полиция Нидерландов провела эвакуацию из аэропорта в связи с "подозрительной ситуацией на борту одного из самолетов". Сообщается, на одном из самолетов испанской авиакомпании Air Europa пилот нажал кнопку аварийной помощи, которая используется при диверсиях или нападении. Позже в авиакомпании сообщили, что кнопка была нажата случайно.

"Сегодня вечером в самолете из Амстердама в Мадрид была случайно активирована сигнализация, которая включала протоколы безопасности в аэропорту. Поводов для тревоги не было, все пассажиры были в порядке и ожидали вылета", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета. На месте находились несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Отмечается, что самолеты продолжают посадки в других частях аэропорта.