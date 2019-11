Крушение вертолета с президентом Боливии на борту попало на видео

В Боливии вертолет с президентом страны Эво Моралесом на борту потерпел крушение. Сообщается, что лидер Боливии посещал деревню в Андах, где открывал новую дорогу.

По информации СМИ, вертолет начал падать спустя несколько секунд после взлета из-за механического повреждения хвостового ротора. В результате вынужденной экстренной посадки никто не пострадал.

Видео инцидента попало на видео:

WATCH: Helicopter carrying Bolivia's President Evo Morales gets into trouble, manages to land safely pic.twitter.com/FsbKIxYGFD

— BNO News (@BNONews) November 5, 2019