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Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)

Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
18:42 Сегодня Телеграф

Новости мира:Участники акций протеста в Боливии требуют новых выборов.

Участники массовых акций протеста в боливийских городах Ла-Пас, Кочабамба, Санта-Крус, Тариха, Чукисака, Потоси и Оруро (эти города являются столицами департаментов страны) заявили о непризнании данных местных избирательных органов и выступили с требованием ухода Эво Моралеса ввиду фактов мошенничества на президентских выборах 20 октября, сообщает в пятницу боливийская газета "Тьемпос".

По ее данным, в Ла-Пасе протестные выступления переросли в беспорядки, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, а в Кочабамбе участники протестов также потребовали ухода главы полицейской службы одноименного департамента, за то, что он выступил на стороне центральных властей страны.

Кроме того, сторонники оппозиции отвергли идею проведения второго тура выборов президента, заявляя, что очередные выборы должны быть организованы без участия как Эво Моралеса, которого Высший избирательный суд (избирательная комиссия) объявила победителем президентских выборов, так и его основного конкурента Карлоса Месы.

Звучат призывы к армии и полиции переходить на сторону протестующих.

По данным Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а Меса - 36,51% голосов. Отрыв в более чем 10 процентных пунктов позволяет объявить Моралеса победителем в первом туре.

Меса и его сторонники заявляют о фактах мошенничества и требуют проведения второго тура, не принимая результаты первого.

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В ночь на 22 октября в ряде городов Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.

Моралес, комментируя ситуацию, заявил, что оппозиция готовит государственный переворот.

В Организации американских государств и в ЕС полагают, что лучшим исходом для проведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов.

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Протесты, Боливия, Митинги.
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