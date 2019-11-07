Суд в Гааге вынес приговор конголезскому "Терминатору"

Новости мира:Конголезского главаря боевиков Боско Нтаганду приговорили к 30 годам лишения свободы.

Международный уголовный суд в Гааге приговорил конголезского главаря боевиков, известного как "Терминатор", к 30 годам заключения.

Об этом сообщает IBC News. Соответствующее решение судьи МУС приняли 7 ноября. Это максимальный приговор, который когда-либо выносил этот суд.

Боско Нтаганда был признан виновным в июле по 18-и случаями совершения военных преступлений и преступлений против человечества в период, когда он был командиром конголезских боевиков во время этнического конфликта в Демократической Республике Конго в 2002-2003 годах.

Отмечается, что Нтаганда, который во время суда отвергал все обвинения, стал символом распространенной в Африке безнаказанности правителей, прежде чем был отстранен от власти в 2013 году.

Ида Сойер, заместитель директора африканского отдела правозащитной организации Human Rights Watch, приветствовала судебное решение.

"Приговор Нтаганде, которого посадили в тюрьму на 30 лет, посылает твердый сигнал о том, что даже люди, которые считаются неприкосновенными, однажды будут привлечены к ответственности", - сказала Сойер.