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Пятница, 08.11.2019

В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти младенца (Видео)

В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти годовалого младенца. Об этом сообщает Metro. Инцидент произошел в городе Богота. Когда 27-летняя Диана Лорена Альварес вышла из дома, оставив годовалого сына Самуэля в кроватке. Когда мать вернулась домой, то увидела, что ребенок выбрался и ползает по полу. Женщина решила узнать, как малышу это удалось и посмотрела запись камеры видеонаблюдения. Оказалось, что домашняя кошка по кличке Гатубела спасла ребенку жизнь. Когда малыш направился к крутым ступенькам, ведущим на первый этаж, животное прыгнуло на ребенка. Кошка преграждала путь ребенку до тех пор, пока он не повернул в другом направлении. Пользователей сети удивил настолько осознанный поступок животного. Они отметили, что кошка заслуживает уважения и “пожизненного запаса тунца”.
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Колумбия, Видео, Кошка, Младенец, Спасение кошкой.
09:56 Сегодня Телеграф
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