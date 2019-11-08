Моряки показали видео, как белуха играет в регби (Видео)

В Сети появилось видео с белухой, которая играет с моряками, принося им мяч, который те бросают ей в воду. Видео показали в YouTube. На кадрах видно команду южноафриканского исследовательского судна Gemini Craft. На Северном полюсе они снимают на видео свою игру с белухой, которая плавает возле борта. Они бросают ей регбийный мяч в воду, белуха же приносит его обратно.