Скачать
Пятница, 08.11.2019

Моряки показали видео, как белуха играет в регби (Видео)

В Сети появилось видео с белухой, которая играет с моряками, принося им мяч, который те бросают ей в воду. Видео показали в YouTube. На кадрах видно команду южноафриканского исследовательского судна Gemini Craft. На Северном полюсе они снимают на видео свою игру с белухой, которая плавает возле борта. Они бросают ей регбийный мяч в воду, белуха же приносит его обратно. 
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Моряки, Белуха.
13:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь