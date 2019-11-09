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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
10:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Боливии Эво Моралес сделал заявление на фоне протестов в стране.

Президент Боливии Эво Моралес в субботу заявил о попытке госпереворота в стране после сообщений о том, что некоторые полицейские присоединились к антиправительственным протестам.

"Братья и сестры, наша демократия под угрозой из-за переворота, который инициировали агрессивные группировки, действующие против конституционного порядка", - написал Моралес в "Твиттере".

"Перед лицом мирового сообщества мы осуждаем это преступление против правового государства", - добавил Моралес.

Он призвал жителей Боливии "мирно оберегать демократию".

СМИ сообщают, что в пятницу полиция присоединилась к антиправительственным протестам в нескольких городах Боливии. В Минобороны Боливии заявили, что пока не намерены проводить военную операцию в отношении этих полицейских. Моралес провел экстренную встречу с кабинетом министров из-за ситуации с полицией.

Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)

Гражданские протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса. Его основной оппонент Карлос Меса объявил, что не признает результатов выборов, обвинив власти в мошенничестве.

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Боливия, Эво Моралес, Госпереворот.
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