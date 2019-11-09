В Австралии бушуют лесные пожары: двое людей погибли и семеро пропали без вести

Новости мира:В австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября бушуют пожары, которые начались из-за удара молнии.

В результате беспрецедентных лесных пожаров в Австралии погибли 2 человека, ещё 7 числятся пропавшими без вести.по Об этом сообщает ВВС.

"По меньшей мере два человека погибли и семь пропали без вести в беспрецедентных лесных пожарах в Австралии", - говорится в сообщении.

Местные чиновники подтвердили, что более 150 домов в Новом Южном Уэльсе сгорели. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а мосты, школы и линии электропередач - разрушены.

Глава Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян обеспокоена тем, что число жертв может расти в течение дня. ля борьбы с пожарами было активизировано около тысячи пожарных, с воздуха им помогают вертолеты с водяными пушками.

В заповеднике, расположенном на территории штата, из-за пожаров погибли более половины коал.

В организации Koala Conservation Australia сообщили, что не удалось спасти около 350 коал из 500−600, которые постоянно обитали на территории заповедника. Уцелевшим животным оказывают помощь в лечебном учреждении недалеко от заповедника: им перевязывают раны и кормят листьями эвкалипта и молочной смесью.

Сотрудники лечебного учреждения будут оценивать нанесенный коалам ущерб не менее 10 дней. Оценки численности коал, обитающих в Австралии, очень разнятся — эксперты называют цифры от 50 тысяч до более 100 тысяч особей. Но зоозащитники опасаются, что при темпах снижения их популяции, которые наблюдались последние 20−30 лет, могут исчезнуть в дикой природе уже к середине столетия.