Скачать
Суббота, 09.11.2019
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
В Петровском началось разведение войск
В Петровском началось разведение войск
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

В Австралии бушуют лесные пожары: двое людей погибли и семеро пропали без вести

Смотрите фото (5)
В Австралии бушуют лесные пожары: двое людей погибли и семеро пропали без вести
12:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября бушуют пожары, которые начались из-за удара молнии.

В результате беспрецедентных лесных пожаров в Австралии погибли 2 человека, ещё 7 числятся пропавшими без вести.по Об этом сообщает ВВС.

"По меньшей мере два человека погибли и семь пропали без вести в беспрецедентных лесных пожарах в Австралии", - говорится в сообщении.

Местные чиновники подтвердили, что более 150 домов в Новом Южном Уэльсе сгорели. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а мосты, школы и линии электропередач - разрушены.

Глава Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян обеспокоена тем, что число жертв может расти в течение дня. ля борьбы с пожарами было активизировано около тысячи пожарных, с воздуха им помогают вертолеты с водяными пушками.

В заповеднике, расположенном на территории штата, из-за пожаров погибли более половины коал.

В организации Koala Conservation Australia сообщили, что не удалось спасти около 350 коал из 500−600, которые постоянно обитали на территории заповедника. Уцелевшим животным оказывают помощь в лечебном учреждении недалеко от заповедника: им перевязывают раны и кормят листьями эвкалипта и молочной смесью.

Пожары в Австралии: плотный дым окутал Сидней

Сотрудники лечебного учреждения будут оценивать нанесенный коалам ущерб не менее 10 дней. Оценки численности коал, обитающих в Австралии, очень разнятся — эксперты называют цифры от 50 тысяч до более 100 тысяч особей. Но зоозащитники опасаются, что при темпах снижения их популяции, которые наблюдались последние 20−30 лет, могут исчезнуть в дикой природе уже к середине столетия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Австралия, Новый Южный Уэльс, Пожары в Австралии, Коалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
02 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
03 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
04 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
05 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь