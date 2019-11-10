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Дело Магнитского: В Канаде повторно взяли под стражу разведчика

Дело Магнитского: В Канаде повторно взяли под стражу разведчика
05:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира:Кэмерона Ортиса повторно взяли под стражу в Канаде.

Гендиректора Национального координационного центра разведывательной службы Королевской канадской конной полиции Кэмерона Ортиса, который готовился продать секретную информацию, повторно взяли под стражу.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Верховный суд провинции Онтарио отменил предыдущее решение, принятое менее трех недель назад, которым Ортису разрешалось находиться под домашним арестом. Он должен был еженедельно посещать местное отделение полиции и придерживаться запрета на использование любых устройств с доступом к интернету.

Причины, побудившие судью изменить меру пресечения, не разглашаются.

Кэмерон Ортис был арестован 12 сентября в Оттаве: его подозревают в хищении секретных документов и подготовке к передаче их за границу.

Ортис занимался несколькими расследованиями, в том числе связанными с отмыванием денег по схеме, раскрытой аудитором инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Как известно, Сергей Магнитский, изоблачивший ряд чиновников РФ в хищении более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он скончался в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Основатель и гендиректор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что Магнитского арестовали после того, как он вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД России.

США, Великобритания, Канада и другие страны приняли так называемый Акт Магнитского, который предусматривает, в частности, введение санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека и коррупции в РФ.

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Канада, РФ, Разведчик, Кэмерон Ортис.
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