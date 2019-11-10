Циклон “Бульбуль” заставил эвакуировать 1,8 млн человек

Новости мира:В Бангладеш из-за циклона эвакуируют почти два миллиона человек.

В Бангладеш эвакуируют 1,8 млн человек, чтобы защитить от циклона “Бульбуль”.

Об этом сообщает bdnews24.com.

Жителей переводят в четыре тысячи убежищ. Задействовано около 50 тысяч добровольцев, сообщает .

"Мы приняли подготовительные меры, чтобы справиться с циклоном и защитить население", – сказала премьер Бангладеш Шейх Хасина.

По ее мнению, страна уже набрала достаточно опыта, чтобы противостоять такому циклону.

Циклон Бульбуль должен ударить по Бангладеш и восточной Индии в субботу вечером. Предполагается, что скорость ветра может достигать 120 километров в час. В качестве укрытий используются школьные здания и другие социальные и религиозные объекты.