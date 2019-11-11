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Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии ушел в отставку
00:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Об этом сообщает CNN.

"Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку в воскресенье на фоне усиления давления оппозиции после того, как международный аудит признал, что результаты выборов прошлого месяца не могут считаться действительными из-за серьезных нарушений", - отмечается в сообщении.

После президентских выборов 20 октября Боливию охватили акции протеста. Оппозиция обвинила избирательную комиссию в манипуляции при подсчете голосов. В противостоянии с правоохранителями погибли трое протестующих, сотни получили ранения.

"Я очень сожалею о случившемся", - заявил Моралес в эфире национального телевидения, объявляя о своей отставке. При этом он подчеркнул, что ушел с поста "ради блага страны".

Президент Боливии объявил внеочередные выборы

Через несколько минут после заявления Моралеса о своей отставке объявил и вице-президент Альваро Гарсия Линера.

По Конституции Боливии, в такой ситуации страну должен возглавить председатель сената, который представляет партию Моралеса. Однако, замечает CNN, пока не ясно, допустит ли оппозиция его к президентскому креслу.

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Отставка, Президент, Боливия.
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