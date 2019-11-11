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Моралеса "ушли" в отставку: что происходит в Боливии?

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Моралеса "ушли" в отставку: что происходит в Боливии?
09:40 Сегодня Телеграф

Новости мира:Похоже, 13-летнее правление Моралеса в Боливии подходит к своему концу.

Сегодня президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Это произошло в результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на недавних президентских выборах (20 октября 2019).

За три недели протесты в Боливии нарастали, как снежный ком. Впервые за долгие годы оппозиция почувствовала момент. когда можно сломить ход событий.

Напомним, 20 октября в Боливии состоялись президентские выборы. Действующий глава государства Эво Моралес (он правит страной с 2006 года) набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

Не помогли пересчет голосов и переизбрание ЦИК. На днях Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии. А сегодня он сложил с себя полномочия.

Следом за Моралесом в отставку подал и объявил и вице-президент Альваро Гарсия Линера.

К тому же, на стороне митингующих выступил командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро, который призывал Моралеса добровольно подать в отставку.

За эти три недели противостояний жертвами стали минимум 3 человека, сотни пострадавших.

В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур выборов, чтобы восстановить доверие к власти и обеспечить соблюдение демократического выбора граждан Боливии. С призывами провести второй тур выборов также выступили США и страны Латинской Америки.

Также, обеспокоенность выразил и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, который призвал мирным путем решить нарастающую проблему страны.

Оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой и рядом других деятелей требует не ждать второго тура, а сформировать временное переходное правительство. Как разрешится конституционный кризис в Боливии - увидим совсем скоро.

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США, Америка, Боливия, Латинская Америка, Эво Моралес.
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