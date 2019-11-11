Австралия сильно пострадала от лесных пожаров (Фото)

Новости мира:В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

Власти двух австрийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение в связи с катастрофическими лесными пожарами в регионе.

Об этом сообщает BBC.

"Два австралийских штата объявили чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами, которые стали "катастрофической" угрозой для многолюдного региона на востоке страны", - говорится в сообщении.

Как информирует BBC, в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд зафиксировано 120 пожаров. Стало известно о 3 погибших и тысячи эвакуированных.

По словам местных чиновников, во вторник в опасности может оказаться Сидней - крупнейший город в Австралии.

Отмечается, что в штате Новый Южный Уэльс сгорели 970 тысяч гектаров земли и 150 домов, а в Квинсленде пламя уничтожило уже 9 домов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил соболезнования и поддержку родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 2 человека, 7 считаются пропавшими без вести.