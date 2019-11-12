По стопам Януковича: Моралесу предоставили убежище

Новости мира:Экс-президент Боливии Моралес сбежал в Мексику.

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес покинул страну и вылетел в Мексику, предоставившую ему убежище.

Об этом сообщает AFP.

"Эво Моралес покинул Боливию в понедельник и направился в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что страна предоставила убежище Моралесу. Позже в понедельник написал в своем Твиттере, что мексиканский военный самолет уже вылетел с Моралесом на борту.

"Согласно международным конвенциям, он находится под защитой Мексики. Его жизнь и неприкосновенность были спасены", - отметил Эбрард.

Согласно изданию, Моралес поблагодарил Мексику за его защиту и пообещал вернуться в свою страну "сильнее и энергичнее".