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Миллиардера задержали за выращивание марихуаны

Миллиардера задержали за выращивание марихуаны
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канадского предпринимателя Ги Лалиберте арестовали во Французской Полинезии, когда он выходил из своего самолета

Основателя акробатической труппы Cirque du Soleil и миллиардера Ги Лалиберте задержали по обвинению в выращивании каннабиса на своем частном острове в Тихом океане. Об этом сообщает France24.

"Канадского предпринимателя арестовали во Французской Полинезии, когда он выходил из своего самолета. Он должен предстать перед судьей в среду, 13 ноября", - говорится в сообщении.

В заявлении его компании сообщается, что Лалиберте употребляет каннабис для "медицинских" и "строго личных" целей и отрицается, что он выращивал наркотики на своем частном острове для коммерческой выгоды.

"Лалиберте полностью отмежевывается от любых слухов о его причастности к продаже или обороту наркотиков", - сказано в сообщении.

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По данным местной телевизионной станции Polynesie Premiere, полиция допросила сообщника Лалиберте по подозрению в хранении наркотиков и обнаружила изображение плантаций марихуаны на его мобильном телефоне.

Ги Лалиберте в 1984 году основал Cirque du Soleil, который стал одной из крупнейших развлекательных компаний в мире. В 2015 году он продал большую часть своей доли в Cirque du Soleil, сохранив за собой 10%. В 2017 году Лалиберте основал компанию Lune Rouge, которая инвестирует в проекты в области искусства, развлечений и технологий. Журнал Forbes оценивает его состояние в один миллиард долларов.

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Все по теме:

Марихуана, Тихий океан, Cirque du Soleil, Ги Лалиберте, Французская Полинезия.
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