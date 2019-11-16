Совбез ООН продлил оружейное эмбарго против Сомали

Новости мира:СБ ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Сомали.

Совбез ООН продлил действие эмбарго на поставки оружия в Сомали и запрета на экспорт древесного угля из этой страны.

СБ ООН принял резолюцию, подготовленную Великобританией, в соответствии с которой продлевается действие эмбарго на поставки оружия в Сомали и запрета на экспорт древесного угля.

За резолюцию проголосовало 12 стран. Россия, Китай и Экваториальная Гвинея воздержались.

Эмбарго и запрет на экспорт угля продлены до 15 ноября 2020 года.

Кроме того, по предложению группы экспертов в список подпадающих под эмбарго товаров добавлены компоненты для взрывчатых веществ.

В резолюции говорится, что выросло число терактов, совершенных террористической группировкой "Аш-Шабаб" с применением самодельных взрывных устройств, что является серьезной угрозой безопасности в регионе.

СБ ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Сомали в 1992 году. В 2012 году вступил в силу запрет на экспорт Сомали древесного угля в связи с тем, что вырученные средства направляются на финансирование террористов "Аш-Шабаб".

Террористическая организация "Аш-Шабаб", созданная в 2004 году в Сомали и придерживающаяся идеологии "Аль-Каиды", контролирует некоторые деревни и города на юге страны. Боевики группировки совершают нападения на правительственные учреждения, отели и силы безопасности в разных городах, включая Могадишо.