Количество жертв от протестов в Боливии возросло

Новости мира:Еще 122 человека получили ранения.

В Боливии в ходе протестов, продолжающихся с конца октября, погибли уже 23 человека.

Об этом сообщает Deutsche Wellе со ссылкой на Межамериканскую комиссию по правам человека.

По данным комиссии, являющейся структурой Организации американских государств, еще 122 человека были ранены.

Только 15 ноября в результате столкновений в центре Боливии между силовиками и сторонниками свергнутого президента страны Эво Моралеса погибли 5 человек.

Эво Моралес - первый в истории Боливии президент из числа представителей коренного населения - покинул пост главы государства 10 ноября на фоне длительных, массовых протестов против его спорного переизбрания и бежал в Мексику. С тех пор в Боливии не утихают протесты сторонников Моралеса, добивающих возвращения в страну свергнутого президента.

Как сообщалось ранее, в Боливии в результате кровопролитных столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли 6 человек, еще более 100 были ранены и около 200 – арестованы.