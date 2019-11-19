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Денисова передала турецкому омбудсмену список украинских узников Кремля

Денисова передала турецкому омбудсмену список украинских узников Кремля
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Людмила Денисова проинформировала Шерефа Малкоча относительно проблем, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова передала Главному Омбудсмену Республики Турция Шерефу Малкочу список с именами 115 украинских узников Кремля. Об этом она сообщила в Facebook.

"Во время встречи говорили о самом важном - возвращении домой наших 115 граждан, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Я передала список с информацией о 115 гражданах Украины, в том числе и о 87 крымских татарах, и обратилась с просьбой усилить сотрудничество по возвращению украинских политзаключенных на родину", - написала она.

Денисова отметила, что также проинформировала Шерефа Малкоча относительно проблем, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"Речь шла о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях, и о систематических нарушениях социальных и экономических прав человека", - отметила омбудсмен. В свою очередь Шереф Малкоч засвидетельствовал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и украинских территорий.

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Все по теме:

Турция, Кремль, Донецкая область, Луганская область, Донбасс, Людмила Денисова, Шереф Малкоч, Список украинских узников Кремля.
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