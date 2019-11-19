Денисова передала турецкому омбудсмену список украинских узников Кремля

Новости мира:Людмила Денисова проинформировала Шерефа Малкоча относительно проблем, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова передала Главному Омбудсмену Республики Турция Шерефу Малкочу список с именами 115 украинских узников Кремля. Об этом она сообщила в Facebook.

"Во время встречи говорили о самом важном - возвращении домой наших 115 граждан, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Я передала список с информацией о 115 гражданах Украины, в том числе и о 87 крымских татарах, и обратилась с просьбой усилить сотрудничество по возвращению украинских политзаключенных на родину", - написала она.

Денисова отметила, что также проинформировала Шерефа Малкоча относительно проблем, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Речь шла о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях, и о систематических нарушениях социальных и экономических прав человека", - отметила омбудсмен. В свою очередь Шереф Малкоч засвидетельствовал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и украинских территорий.