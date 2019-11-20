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НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:НАТО на допустит повторения "крымского сценария" ни в одной из стран-союзниц Альянса.

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в среду в испанской газете "Паис".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс", - сказал он.

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях. "Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - сказал генсек НАТО.

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"ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО", - полагает он.

"Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу", - отметил Столтенберг.

"НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, и мы продолжим в таком же духе на протяжении многих десятилетий вперед", - заключил он.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Альянс, Аннексия Крыма.
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