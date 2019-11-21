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В Канаде сформировали новое правительство

В Канаде сформировали новое правительство
07:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pm.gc.ca

Новости мира:В Канаде сформировали новый состав либерального правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

Всего в Кабинет вошло 36 министров, передает сайт Трюдо.

Кресла в Кабмине разделились гендерно поровну - 18 мужчин и 18 женщин. Министры принесли присягу на верность стране и королеве Великобритании Елизавете II, которая является главой Канады.

Сам Трюдо подчеркнул, что новое правительство будет заниматься решением в первую очередь внутренних проблем, укреплять экономику и бороться с изменениями климата.

"Сегодня мы представили новый кабинет министров и понимаем, что впереди нас ждет много работы. Мы должны объединить страну, сфокусироваться на росте экономики, борьбе с изменениями климата и защите безопасности канадцев. Это наши приоритеты", - сказал Трюдо на церемонии присяги.

Свои посты в новом кабинете сохранили 11 министров из предыдущего правительства Трюдо: национальной обороны - Харджит Сингх Саджан, юстиции (и по совместительству генеральный прокурор) - Дэвид Ламетти, финансов - Уильям Морно и транспорта - Марк Гарно.

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Семь человек стали министрами впервые. Среди них Стивен Гильбо - министр по вопросам канадского наследия и мультикультурализма, и Анита Ананад - глава министерства государственных услуг, закупок и обеспечения доступности.

Остальные чиновники остались в правительстве, но перешли на другие должности, в том числе советников премьер-министра. Среди них и бывшая глава МИД Канады Христя Фриланд.

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Канада, Кабмин, Правительство Канады, Джастин Трюдо.
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