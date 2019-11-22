В Малайзии задержали судно с украинцами на борту

Новости мира:В экипажа не оказалось документов, которые разрешали заходить в порт.

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа, среди которых есть граждане Украины.

Об этом сообщает The Star со ссылкой на директора департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет", - сказал он.

Отмечается, что задержание произошло возле восточного побережья Джохора.

По словам Зулфадли, двое членов экипажа были переданы работникам Управления для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сейчас дело расследуется по статье "якорение без разрешения".

В случае признания виновными, морякам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или до 2 лет лишения свободы.