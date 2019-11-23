В Ванкувере планируют запретить одноразовый пластик

Новости мира:В канадском городе Ванкувер власти хотят запретить одноразовый пластик.

Власти Ванкувера предлагают существенно ограничить реализацию пластиковых изделий одноразового применения.

Об этом говорится в отчете, подготовленном городским советом Ванкувера.

Документом, в частности, предлагается запретить на территории города пластиковые трубочки для питья и одноразовые пакеты. Кроме этого, пошлиной в 25 центов теперь будут облагаться одноразовые чашки, даже если они сделаны из бумаги (то же касается и бумажных пакетов).

Все запреты должны вступать в силу постепенно, начиная с апреля следующего года - до января 2021-го.

Чтобы решение вступило в силу, его еще должны поддержать депутаты, соответствующее голосование ожидается в скором времени.

Напоминаем, в октябре этого года парламент канадской провинции Новая Шотландия запретил использование на территории региона одноразовых пластиковых пакетов. Летом такой же запрет вступил в силу в самой маленькой канадской провинции - Остров Принца Эдварда. О намерении принять подобные меры объявили власти Монреаля.

К январю 2020 года полностью отказаться от пластиковых пакетов пообещала и одна из крупнейших канадских торговых сетей “Sobeys”, имеющая по всей стране 225 магазинов.