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Быть или не быть? В Канаде решают, допускать ли Huawei к 5G

Быть или не быть? В Канаде решают, допускать ли Huawei к 5G
09:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада колеблется, будет ли разумным допуск Huawei к обустройству сети 5G.

Канада еще не приняла окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к обустройству сети 5G в стране.

Об этом заявил новый министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.

"Необходимо решить очень сложные экономические проблемы и вопросы безопасности. Изучение этих вопросов и принятие решения станет приоритетом правительства. Пока не могу сказать про временные рамки", - ответил Блэр на вопрос о будущем Huawei в Канаде.

Он добавил, что официальная Оттава прислушивается не только к представителям бизнес-среды, но и к международным партнерам.

"Я не намерен ограничивать консультации. Мы ведем переговоры и с международными партнерами", - заметил министр. 

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Как сообщалось, уполномоченные органы Канады уже долгое время изучают, стоит ли допускать Huawei к конкурсу на создание инфраструктуры 5G. Это связано с опасениями, что компания может быть использована Пекином для шпионской деятельности.

При этом в Huawei неоднократно подчеркивали, что у китайских властей нет никакого влияния на принятие решений в корпорации.

Ранее Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G.

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Канада, Huawei, 5G.
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