Проливные дожди в Кении: оползни унесли жизни десятков человек

Новости мира:Из-за оползней в Кении погибли десятки человек.

В результате оползней в Кении погибли по меньшей мере 36 человек, в частности семеро детей.

Об этом сообщает Sky News.

"По меньшей мере 36 человек погибли в результате оползней после сильного дождя, вызвавшего наводнение в Кении", - говорится в сообщении.

Некоторые из жертв погибли в результате оползня в деревне Такмал в Центральном округе Покот. Одиннадцать из них находились в одном доме.

По словам министра внутренних дел Фреда Матианги, в деревнях Паруа и Тапач на юге Покот погибло семь детей.

Как отмечает издание, округ Западный Покот, который граничит с Угандой, пострадал от сильнейшего наводнения в Кении после сильного дождя в пятницу. Четыре моста были сметены потоками воды, и до самой пострадавшей деревни - Муйно - невозможно добраться.