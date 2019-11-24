Канадская оппозиция считает, что уроки Голодомора до сих пор актуальны

Новости мира:Эндрю Шир: Консерваторы всегда поддерживали народ демократической Украины.

Консервативная партия Канады будет содействовать народу Украины в развитии успешного и демократического государства.

Об этом заявил лидер этой оппозиционной политсилы Эндрю Шир по случаю годовщины Голодомора, передает корреспондент Укринформа,

“Консерваторы всегда поддерживали народ свободной, успешной, демократической Украины - и будут делать это впредь”, - сказал Шир.

Он подчеркнул, что “уроки Голодомора сейчас не менее актуальны, чем раньше, пока Украина противостоит российской военной агрессии”.

“Я отдаю дань уважения членам украинско-канадской общины за их упорный труд и преданность распространению знаний о Голодоморе среди канадцев и по всему миру”, - отметил политик.

Шир добавил, что план Сталина по усмирению украинцев голодом провалился, но оставил глубокие шрамы над целых поколениях: “Тех, кто пережил созданный СССР голод, в течение десятилетий держали за железным занавесом, им отказывали в основополагающих правах человека”.

Как известно, Канада первой в мире признала Голодомор актом геноцида украинцев. Это произошло еще в 2008 году, и с тех пор в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв голодоморов.