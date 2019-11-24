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Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
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Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе

Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
02:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий заявил, что Украина хочет, чтобы во всем мире знали правду о Голодоморе.

Украина хочет, чтобы правду о Голодоморе знали во всем мире, и это вполне естественно, учитывая, что долгие десятилетия эта трагедия замалчивалась.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укринформа выразил преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий.

“Украинцы ищут признания исторической правды, ведь есть жертвы, 50-60 лет никто о них не говорил, советская власть пыталась уничтожить память об этом геноциде. Поэтому, естественно, чтобы о нем рассказывали на международном уровне”,- отметил Шептицкий.

Он напомнил, что в 2006 году Сейм и Сенат Польши признали Голодомор геноцидом. По мнению эксперта, это произошло не в последнюю очередь еще и потому, что в Польше существует понимание общности исторического опыта обоих народов, мучений, причиненных украинцам и полякам советской властью.

В то же время Шептицкий заметил, что не все страны спешат признавать Голодомор геноцидом. По его мнению, тому есть две причины. Во-первых, речь идет о стремлении некоторых стран не ухудшать отношения с Россией, которая не признает факт Голодомора. Во-вторых, некоторые государства, прежде всего Израиль, считают, что Холокост евреев в годы Второй мировой войны нельзя сравнить с Голодомором в Украине, геноцидом армян 1915 года или геноцидом народа тутси в Руанде в 1994 году.

“Это также влияет на политические позиции многих стран”, - констатировал польский эксперт.

Напоминаем, 23 ноября, в Украине отметили День памяти жертв голодоморов. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923 гг., 1932-1933 рр. и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила больше трех миллионов украинцев.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор признают 15 государств-членов ООН и Ватикан.

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Украина, Голодомор, Анджей Шептицкий.
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