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Суббота, 23.11.2019
Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция
Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция
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Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция

Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Киеве проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора в Украине.

23 ноября в Киеве и во всех городах Украины проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора 1932-33 годов.

В этот день на всей территории страны пройдут поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу", также в учреждениях культуры и обучения запланированы тематические выставки, показы фильмов.

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов. В этом году исполняется 86-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане. Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины вследствие сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.

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По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, наиболее пострадали Киевская и Харьковская области.

В каждой из них преждевременно умерли более 1 млн человек. Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час - 1 тыс. 440, ежесуточно - 34 тыс. 560. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Ко Дню памяти жертв голодоморов во всех населенных пунктах Украины, а также в других странах, состоятся траурные мероприятия.

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В Киеве основные мероприятия пройдут на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.

"В субботу, 23 ноября, в 15:40 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв голодоморов", - говорится в сообщении.

В 16.00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после которой начнется акция "Зажги свечу памяти". Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак почтения памяти заморенных голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

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Также в храмах отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине. На государственном уровне Голодомор 1932-33 годов признали геноцидом 16 стран. Также во многих странах геноцид украинцев осудили на региональном и муниципальном уровнях.

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Киев, Голодомор, День памяти жертв Голодомора.
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