Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольством США.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев", - сказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019