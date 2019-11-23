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Суббота, 23.11.2019
Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"
Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"
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Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"

Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter посольством США.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев", - сказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)

"Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них - "закон о пяти колосках". Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной", - подчеркнул Тейлор.

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США, Голодомор, Уильям Тейлор.
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