В оккупированном Крыму отслужили панихиду по жертвам Голодомора

Новости Украины:В оккупированном Симферополе в соборе ПЦУ отслужили панихиду по погибшим во время Голодомора.

Во временно оккупированном Симферополе в кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины отслужили траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Панихиду отслужил архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, сообщает Крым.Реалии.

"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата… Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", – сказал архиепископ Климент.

По его словам, "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой - только всемирная власть, всемирное управление".

"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ Климент.